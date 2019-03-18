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السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 5آلاف جنيه لمتهم بالاتجار بالأسلحة فى المطرية

الإثنين، 18 مارس 2019 12:59 م
السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 5آلاف جنيه لمتهم بالاتجار بالأسلحة فى المطرية أسلحة نارية - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة المتهم محمد عفيفى، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والبيضاء بالمطرية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد أبو العلا.
 
وأسندت النيابة للمتهم محمد عفيفى، صاحب محل إطارات، تهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية بقصد الاتجار، والاتجار بالأسلحة البيضاء، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 

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