السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه لـ 4 متهمين بحيازة أسلحة وذخائر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 4 متهمين بحيازة أسلحة وذخائر نارية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفس رشاد عبد التواب و محمد شريف صبري، وأمانة سر عادل الشيخ و محمد أبو العلا.

وأسندت النيابة للمتهمين " أحمد عبد الفتاح، محمود على، أحمد محمد، أحمد حمدى"، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش"، وذخائر نارية تستخدم فى تلك الأسلحة، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.