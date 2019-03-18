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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه لـ 4 متهمين بحيازة أسلحة وذخائر

الإثنين، 18 مارس 2019 12:49 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه لـ 4 متهمين بحيازة أسلحة وذخائر اسلحة ناريه - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 4 متهمين بحيازة أسلحة وذخائر نارية، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز،  وعضوية المستشارين مصطفس رشاد عبد التواب و محمد شريف صبري، وأمانة سر عادل الشيخ و محمد أبو العلا.
 
وأسندت النيابة للمتهمين " أحمد عبد الفتاح، محمود على، أحمد محمد، أحمد حمدى"، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش"، وذخائر نارية تستخدم فى تلك الأسلحة، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
 
 
 

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