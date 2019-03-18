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"الزراعة" تعلن بدء صرف الأسمدة الصيفية من الجمعيات بلجان معاينة

الإثنين، 18 مارس 2019 12:05 م
"الزراعة" تعلن بدء صرف الأسمدة الصيفية من الجمعيات بلجان معاينة أسمدة زراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 28 قطاعا لشئون المديريات الزراعية، اليوم الإثنين، بدء صرف الأسمدة الصيفية المدعومة عن طريق  الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان-الاستصلاح وشون البنك الزراعى"،  بجميع المحافظات، وتوزيع المقررات بناء على لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرع الأرض فعليا وليس لمجرد  امتلاك حيازة.
 
قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه  تقرر بدء صرف الأسمدة  الصيفية عن طريق  الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان-الاستصلاح  بالإضافة إلى شون البنك الزراعى"،  بجميع المحافظات، وذلك بعد وقف صرف الأسمدة الشتوية .
 
وأضاف محمد يوسف، أن صرف المقررات  السمادية  الصيفية، بلجان معاينة  على الطبيعة، لمن يزرع الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقية، موضحا أنه تم توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، ببدء صرف الأسمدة لجميع  المحاصيل الصيفية.
 
 
 
 
 
 
 
 

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