وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم الأحد - أنه لم يتم تسجيل أي حالات أو وفاة لتونسيين في هذين الحادثين الإرهابيين، وذلك استنادا إلى التقارير الواردة من السفارة التونسية بجاكرتا، التي تشرف على العلاقات التونسية مع نيوزيلندا.

وأضافت الوزارة أنها تواصل متابعة هذا الموضوع، وفي انتظار استكمال كافة الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها السلطات النيوزيلندية للكشف عن هويات الضحايا والإعلان رسميا عن القائمة النهائية.