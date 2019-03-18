وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح امس الأحد، "إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف يوم أمس قاعدة عسكرية في منطقة موبتي بوسط مالي، ونقدم تعازينا إلى عائلات الجنود الماليين الذين قتلوا وهم يؤدون واجبهم في خدمة بلدهم".

وأضاف: "إننا نعرب عن تضامننا مع الحكومة والشعب الماليين الشقيقين ونحن على قناعة بأن هذه الاعتداءات المتكررة للجماعات الإرهابية ضد مالي ومؤسساتها الشرعية لن تثبط بأي حال من الأحوال من عزيمة الحكومة والشعب الماليين في المضي قدما في تجسيد المصالحة الوطنية وإقامة دولة قوية وعادلة ومستقرة".