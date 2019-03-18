التخطيط: أسوان فى قلب خطة التنمية لصعيد مصر ومبنى الجامعة الجديد أولوية

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الدولة وضعت خطة تنمية شاملة في صعيد مصر، وأسوان في قلب الصعيد، لذا فهناك اهتمام من قبل الدولة بالمحافظة من خلال ضخ استثمارات لإقامة مشروعات تنموية بها، موضحة أن تنمية الحرم الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة من أهم الخطط التنموية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة، خلال جولتها التفقدية اليوم الاثنين، برفقة رئيسا مجلس النواب والوزراء، أن المشروعات التنموية التي انطلقت بالمحافظة، ستوفر مزيدا من فرص العمل للشباب، فضلا عن توفير حياة لائقة لأبناء المحافظة.