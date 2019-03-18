"الإحصاء" يكشف: 2.9 مليون تغريدة يوميا فى مصر.. و 34.5 مليون مستخدم لـ"فيس بوك"

كتبت- هبة حسام

كشف تقرير حديث، أعده جهاز الإحصاء، بالتعاون مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن عدد تغريدات المصريين على "تويتر" يصل إلى 2.9 مليون تغريدة يومياً بنحو 2013 تغريدة فى الدقيقة الواحدة، وبنسبة 18% من جملة التغريدات بالمنطقة العربية التى تبلغ 27.4 مليون تغريدة فى اليوم.

وأظهر التقرير والذى اعتمدت بياناته على تقارير وسائل التواصل الاجتماعى العربى من كلية محمد بن راشد الحكومية، أن مصر تحتل المركز الثانى كأكبر الدول العربية امتلاكا لعدد المستخدمين الجدد الذين انضموا لـ "تويتر" منذ 2014، حيث انضم نحو 590 ألف مستخدم مصرى جديد منذ هذا العام.

وفى سياق متصل، كشفت البيانات الواردة فى التقرير الإحصائى، أن عدد مستخدمى "فيس بوك" فى مصر يتجاوز 34.5 مليون مستخدم، لافتة إلى أن الفترة من يونيو 2014 إلى يناير 2017 فقط، شهدت دخول 14 مليون مستخدم جديد.

وأضافت البيانات أن نسبة الشباب المستخدمين لـ "فيس بوك" فى سن أقل من 30 عام، تصل إلى 65.8% من إجمالى المستخدمين، يزيد فيهم الذكور عن الإناث، مشيرة إلى أن اللغة العربية تعد اللغة الرئيسية لمستخدمى "فيس بوك" فى المنطقة العربية بشكل عام، وفى مصر يستخدمها 94%.