الأم المثالية بدمياط: عانيت فى تربية بناتى والكبرى أجرت 17 عملية جراحية

دمياط عبده عبد البارى

قصة كفاح عظيمة تكتب سطورها سومة زكى رشوان شريف الأم المثالية بدمياط، والتى تبلغ من العمر 58 عاما وهي معلمة بمدرسة العبيدية الابتدائية التابعة لإدارة فارسكور التعليمية.

والسيدة سومة متزوجة من محمد شريف عامل على المعاش، وكان يعمل سابقا بهيئة ميناء دمياط، حيث كافح هو الآخر وكان يعمل نجارا مسلحا وعندما فتحت هيئة الميناء باب العمل بالميناء تقدم فى إحدى المسابقات وتم تعيينه بالميناء وخرج للتقاعد العام الماضى.

وعاشت سومة حياة طويلة تربي بناتها الثلاثة دون كلل أو ملل، ابنتها الكبرى نيفين محمد شريف 33 سنة حاصلة على بكالوريوس تجارة، قائلة: ابنتى كانت لديها مشكلة فى المشى وعانيت معها لسنوات عديدة وذهبت بها لعشرات الأطباء فى دمياط والمنصورة والقاهرة وأجرت 17 عملية جراحية حتى شفيت تماما، مضيفة: الحمد لله عانيت أنا ووالدها فى الذهاب للأطباء حتى منّ الله علينا بشفائها وهى حاليا متزوجة.

وتابعت: بينما ابنتى الثانية سهام محمد شريف 30 سنة حاصلة على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية وكانت ضمن العشرة الأوائل على الكلية وتم تعيينها بوزارة الثقافة، أما معاناة الأم المثالية الكبرى فكانت مع ابنتها الصغرى سارة 19 سنة والتى تعانى من ضمور فى المخ.















