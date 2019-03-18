الأم المثالية ببورسعيد.. توفى زوجها و7 أبناء.. ولديها طبيبتان توأم

بورسعيد – السيد فلاح - منة الله حمدى

قالت الحاجة سلوى عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن، الفائزة بالأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد، إنها تعمل مديرًا عامًا بمديرية المالية ببورسعيد، وتعمل بمصلحة جمارك بورسعيد، 59 عامًا وسوف تخرج على المعاش هذا العام.

وأضافت الأم المثالية ببورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زوجها توفى بعد صراع كبير مع مرض القلب والفشل الكلوى، ولديها بنتين توأم تخرجتا هذا العام، بعد حصولهما على بكالوريوس طب العلاج الطبيعى بامتياز مع مرتبة الشرف.

ولفتت "سلوى"، إلى أنها حصلت على الأم المثالية على مستوى العمل بمصلحة الجمارك ببورسعيد منذ ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أنها تزوجت من زميل لها وبعد 3 سنوات من الزواج تعرض للمرض فى القلب وأثناء مرض زوجها توفى لها 7 أبناء أثناء الحمل وبعد الولادة، وبعد 10 سنوات من الزواج أنجبت بنتين توأم وفى عام 1996 تعرض زوجها أيضًا للفشل الكلوى وزاد معاناته فى المرض حتى أن توفى عام 2007.

وأكدت الأم المثالية فى بورسعيد، على أنها عملت على تربية ابنتيها التوأم حتى تخرجتا هذا العام من كلية طب علاج طبيعى، وتوفى زوجها وأولادها فى المرحلة الابتدائية وكانوا دائمًا من الأوائل فى جميع مراحل تعليمهم وتم تكريمهم أكثر من مرة من محافظ بورسعيد، مشيرة إلى أنها أثناء معاناتها مع مرض زوجها حصلت على بكالوريوس كلية تجارة إنجليزية من الجامعة الأمريكية، كما حصلت على دبلوم دراسات عليا إسلامية شريعة وقانون، كما حصلت على تمهيدى ماجستير إدارة أعمال وبيزنس.

كانت الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة سمية الألفى مديرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت منذ قليل عن أسماء 32 أم مثالية على مستوى الجمهورية.