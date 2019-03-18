video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأم المثالية ببورسعيد.. توفى زوجها و7 أبناء.. ولديها طبيبتان توأم

الإثنين، 18 مارس 2019 03:23 م
الأم المثالية ببورسعيد.. توفى زوجها و7 أبناء.. ولديها طبيبتان توأم سلوى عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن الأم المثالية ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح - منة الله حمدى
إضافة تعليق

قالت الحاجة سلوى عبد الرحمن رضوان عبد الرحمن، الفائزة بالأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد، إنها تعمل مديرًا عامًا بمديرية المالية ببورسعيد، وتعمل بمصلحة جمارك بورسعيد، 59 عامًا وسوف تخرج على المعاش هذا العام.

 

وأضافت الأم المثالية ببورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زوجها توفى بعد صراع كبير مع مرض القلب والفشل الكلوى، ولديها بنتين توأم تخرجتا هذا العام، بعد حصولهما على بكالوريوس طب العلاج الطبيعى بامتياز مع مرتبة الشرف.

 

ولفتت "سلوى"، إلى أنها حصلت على الأم المثالية على مستوى العمل بمصلحة الجمارك ببورسعيد منذ ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أنها تزوجت من زميل لها وبعد 3 سنوات من الزواج تعرض للمرض فى القلب وأثناء مرض زوجها توفى لها 7 أبناء أثناء الحمل وبعد الولادة، وبعد 10 سنوات من الزواج أنجبت بنتين توأم وفى عام 1996 تعرض زوجها أيضًا للفشل الكلوى وزاد معاناته فى المرض حتى أن توفى عام 2007.

 

وأكدت الأم المثالية فى بورسعيد، على أنها عملت على تربية ابنتيها التوأم حتى تخرجتا هذا العام من كلية طب علاج طبيعى، وتوفى زوجها وأولادها فى المرحلة الابتدائية وكانوا دائمًا من الأوائل فى جميع مراحل تعليمهم وتم تكريمهم أكثر من مرة من محافظ بورسعيد، مشيرة إلى أنها أثناء معاناتها مع مرض زوجها حصلت على بكالوريوس كلية تجارة إنجليزية من الجامعة الأمريكية، كما حصلت على دبلوم دراسات عليا إسلامية شريعة وقانون، كما حصلت على تمهيدى ماجستير إدارة أعمال وبيزنس.

 

كانت الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة سمية الألفى مديرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت منذ قليل عن أسماء 32 أم مثالية على مستوى الجمهورية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر صور الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية

بورسعيد

اخبار بورسعيد

مسابقه الام المثاليه

الام المثاليه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة