الأم المثالية بالمنوفية: وهبت حياتى لأبنائى بعد وفاة زوجى

المنوفية _ محمد فتحى

حالة من السعادة غمرت منزل نادية محمد والمقيمة بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظةالمنوفية،وذلك عقب تلقيهم خبر حصولها على الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية.

وتقول نادية محمد والمقيمة بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور بمحافظة توفي زوجها منذ مايقرب 18عامًاوكان الابن الأكبر فى الفرقة الثالثة بكلية الهندسة والابن الثانى بالفرقة الثالثة بكلية الطب ، والابن الثالث بالصف الأول الثانوي .

وبعدها قررت أن أعمل كل مافى طاقتى على تربية أولادى حتي إستطعت بعون الله على تعليم أبنائى أحسن تعليم حيث حصل نجلى الاكبر علي بكالوريوس هندسة والاخر بكالوريوس طب وجراحة والابن الثالث بكالوريوس علوم.



وتابعت الأم كنت أعمل معلم خبير بمدرسة إسطنها الثانوية التجارية"،ولن أتوانا لحظة عن مراعاة أبناء والاهتمام بكافة مطالبهم حتى أصبح الابن الأكبر أحمد عبد الرزاق الحريرى مهندسا بالهيئة العربية للتصنيع، وتزوج وأنجب ولدين وبنت مصطفى طبيبًا بالعناية المركزة،وتزوج وأنجب ولدين ، وباسم كيميائى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، وتزوج وأنجب ولد وبنت .











