الأم المثالية بالسويس: "عملت فى تربية الطيور من أجل أولادى وأحلم بالحج"

السويس– السيد فلاح

قالت نعيمة محمود على محمد، الفائزة بالأم المثالية على مستوى محافظة السويس، فوزها بالأم المثالية على مستوى المحافظة، أكبر وسام لها وتتويج لجهدها الكبير الذى بذلته من أجل تربية ولادها الثلاثة.

وأضافت الأم المثالية على مستوى محافظة السويس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "توفى زوجى من 30 عامًا وكان وقتها عمره 27 عامًا، وكان عامل يومية، وبعدها قررت أن أبحث عن مصدر رزق لتربية أولادى وقمت بتصنيع صابون سائل، من أجل توفير لقمة العيش، كام قمت بعمل بتربية الطيور من أجل توفير مصاريف الحياة".

ولفتت الحاجة نعيمة، إلى أن عمرها 54 عامًا، ولديها ثلاثة ولاد هم "ياسر" 36 عامًا موظف، و "منال" 33 عامًا حاصلة على بكالوريوس تجارة، وتوفى زوجها، ولديها 3 أولاد وتعيش معها فى منزلها، كما لديها "محمد" 32 عامًا حاصل على بكالوريوس تجارة، ولا يعمل، كما لها 8 أحفاد، وتحلم أن يكرمها ربها بأداء فريضة الحج.

كانت الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة سمية الألفى مديرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت منذ قليل، عن أسماء 32 أم مثالية على مستوى الجمهورية.