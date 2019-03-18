video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 مارس 2019 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأخضر الإبراهيمي: بوتفليقة وضع خارطة الطريق لحل الأزمة

الإثنين، 18 مارس 2019 01:08 م
الأخضر الإبراهيمي: بوتفليقة وضع خارطة الطريق لحل الأزمة الدبلوماسى الجزائرى البارز الأخضر الإبراهيمى
أ ش أ
إضافة تعليق
قال الدبلوماسى الجزائرى البارز الأخضر الإبراهيمى" إن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة، وعلى الجزائريين من حكومة وشعب وضعها على الطاولة ومناقشتها".
وأعرب الإبراهيمى ـ فى تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم ـ عن قلقه من أن يحدث بالجزائر ما حدث بالعراق، وقال" إن المطالبة برحيل الجميع سهلة، لكن تطبيقها صعب، لأن الجزائر بحاجة لرجال يبقون على الاستقرار والأمن".
وأضاف" أتريدون عراقا آخر بالجزائر؟ صحيح أن الحالة الجزائرية مختلفة ولكن علينا الحذر، إننا مجتمع فتى، ونريد نخبة حاكمة تفهم هذا المجتمع".
وأكد الإبراهيمى أنه ليس مبعوثا ولا وسيطا، وإنما مواطن جزائرى قلق على بلده، وقال" أعرف الكثير عن الجزائر، ولم أقاطع أبدا الجزائر، حيث لم تمر علي سنة، دون زيارتها..أنا حقا قلق على بلدي، ولا أرى أي مخرج للأزمة سوى الحوار".
وفى السياق نفسه، وجه أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري الأسبق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، الشريك في الائتلاف الحاكم، التحية لجميع المطالب السلمية للشعب الجزائري.
وقال أويحيى في رسالة له اليوم الاثنين "لا شيء أغلى من إنقاذ الجزائر من أية أزمة أو مأزق"
وأضاف أويحيى كنت دائما مجندا لخدمة البلاد، و الأرندي كان في الخط الأمامي لخدمة الجزائر والدفاع عن مواقفها ودعم قيادة البلاد، وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة".
وكان أويحيى قد استقال من رئاسة الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي عقب عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلة علاجية بالخارج وقراره إجراء تعديل حكومي موسع.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أ ش أ": الحزب الحاكم بالجزائر يدعو الحراك الشعبى إلى حوار وطنى

الجزائر

الأخضر الإبراهيمى

أحمد أويحى

أخبار العرب




لا تفوتك
رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

انتصار السيسى: إفريقيا والعالم العربى يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

الدوحة تهدد مصالح واشنطن.. تلاعبها بمجال الخطوط الجوية يكبد أمريكا خسائر كبيرة.. الكونجرس يفتح تحقيقا فى استثمارات قطر السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر ترامب.. ومحلل سعودى يفضح "قطر": ترعى مشروع الفوضى الخلاقة

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

من بطاقات المعايدة والورود إلى الذهب.. كيف يحتفى أبناء النجوم بعيد الأم.. إيلا وميلا تهديان نانسى "بطاقات القلوب".. وعبارات الحب هدية ابنة فيكتوريا بيكهام.. أنجلينا جولى تحتفل مع أبنائها الستة فى أحد المطاعم

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

باريس سان جيرمان يحسم الدوري الفرنسي إكلينيكيا بعد ثلاثية مارسيليا

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

واحد كفاية.. للسفريات القصيرة 5 طرق لاختيار حذاء يناسب أكثر من إطلالة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة