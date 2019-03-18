استطلاع: 88% من الروس يؤيدون عودة القرم إلى روسيا

موسكو (أ ش أ )

أظهر استطلاع أجراه المركز الروسى للرأى العام اليوم الاثنين، أن 88% من الروس يؤيدون قرار عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا .

وكشف استطلاع الرأى - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن نسبة تأييد عودة القرم بين الروس ممن فى سن (الستين إلى أكثر) وصل إلى 94%، معتبرين أن أهم شىء فى هذه العودة حرية زيارة القرم دون أى عراقيل تفرضها أى جهة كانت على المواطنين الروس.



وأشار الاستطلاع إلى أن 73% من الروس يعتبرون أن القرم أخذ يتطور بشكل أفضل بعد انضمامه إلى روسيا، وباتت الحياة هناك أفضل بكثير مما كانت عليه فى السابق .