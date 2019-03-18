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الإثنين، 18 مارس 2019 02:09 م
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استطلاع: 88% من الروس يؤيدون عودة القرم إلى روسيا

الإثنين، 18 مارس 2019 12:36 م
استطلاع: 88% من الروس يؤيدون عودة القرم إلى روسيا بوتين
موسكو (أ ش أ )
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أظهر استطلاع أجراه المركز الروسى للرأى العام اليوم الاثنين،  أن 88% من الروس يؤيدون قرار عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا .

وكشف استطلاع الرأى - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن نسبة تأييد عودة القرم بين الروس ممن فى سن (الستين إلى أكثر) وصل إلى 94%، معتبرين أن أهم شىء فى هذه العودة حرية زيارة القرم دون أى عراقيل تفرضها أى جهة كانت على المواطنين الروس.


وأشار الاستطلاع إلى أن 73% من الروس يعتبرون أن القرم أخذ يتطور بشكل أفضل بعد انضمامه إلى روسيا، وباتت الحياة هناك أفضل بكثير مما كانت عليه فى السابق .


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