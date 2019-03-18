ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى العقارات والبنوك

كتب- هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.90% رابحا عدد 23.29 نقطة ليصل إلى مستوى 2601.34 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 57.2 مليون سهم محققة ما قيمته 131.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1472 صفقة ل28 سهما، وارتفع 20 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقر سهم.

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.05%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.46%، ثم شركة أملاك القابضة بنسبة 3.12%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.81%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.56%.