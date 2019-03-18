ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثانى مع انخفاض الدولار

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالى اليوم الاثنين، فى الوقت الذى انخفض فيه الدولار بعد أن عززت بيانات سلبية فى الولايات المتحدة فرص أن يشير مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) إلى تبنى موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية فى اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1303.92 دولار للأوقية (الأونصة). وربح الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1303.80 دولار للأوقية.

وسيبدأ البنك المركزى الأمريكى اجتماعه للنظر فى أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، وسينتهى الاجتماع بمؤتمر صحفى يعقده البنك يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأمريكى للشهر الثانى على التوالى فى فبراير، وبلوغ أنشطة المصانع فى ولاية نيويورك أدنى مستوى فى عامين تقريبا فى هذا الشهر، مما يبرهن على أهمية موقف المركزى الأمريكى فى التحلى "بالصبر" بشأن إجراء المزيد من الزيادات فى أسعار الفائدة هذا العام.

وتتوقع الأسواق حاليا عدم رفع أسعار الفائدة هذا العام، حتى أنها تعزز رهانات على خفض للفائدة فى 2020. وانخفض مؤشر الدولار 0.2% بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعى منذ أوائل ديسمبر فى الأسبوع الماضى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1562.01 دولار للأوقية، بالقرب من المستوى المرتفع القياسى الذى بلغه فى الجلسة السابقة عند 1567.50 دولار.

وزادت الفضة 0.4% إلى 15.33 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 832.25 دولار للأوقية.