إصابة طالب بطلق نارى بمشاجرة فى شبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

أصيب طالب بطلق نارى، إثر مشاجرة بين عاطلين أثناء قيامه ببيع مناديل بدائرة مركز شبين القناطر، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، وضبط متهم، وجارى ضبط المتهم الهارب، وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بتلقيه إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول المدعو "يوسف. ط .م" 17 سنة، طالب ومقيم طحانوب، دائرة المركز، مصاب بطلق نارى خرطوش بالبطن بالجانب الأيسر، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى، ولا يمكن استجوابه وورد التقرير الطبى يفيد ذات الإصابة .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث بالقليوبية، بالانتقال والفحص وسؤال والد المصاب المدعو "طارق م م" 55 سنة، قرر أنه أثناء جلوس نجله المصاب بفرش لبيع المناديل والولاعات فى سوق البلده الأسبوعى اصطدمت بالفرش الخاص به دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستقلها كل من : "محمد. ا خ" 20 سنة، عاطل ومقيم عزبة ناصر – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و"إسلام. ع" 29 سنة، عاطل ومقيم دائرة المركز، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته أحدث إصابة نجله، وفرا هاربين.

تمكن المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر قيام المتهم الثانى بإحداث إصابة المجنى عليه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5637 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2019م وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .