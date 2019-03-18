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إحباط تسلل 87 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الإثنين، 18 مارس 2019 02:59 م
إحباط تسلل 87 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح
مطروح _ حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 87 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
 
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ على 87 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.
 
 

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