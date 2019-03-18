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أسهم أوروبا ترتفع بفضل محادثات الاندماج بين دويتشه وكومرتس بنك

الإثنين، 18 مارس 2019 11:01 ص
أسهم أوروبا ترتفع بفضل محادثات الاندماج بين دويتشه وكومرتس بنك أسهم أوروبا
رويترز
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واصلت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين سلسلة مكاسب سجلتها فى الآونة الأخيرة، مدعومة بقفزة حققتها أسهم البنكين الألمانيين دويتشه بنك وكومرتس بنك، بعد أن أكد البنكان إجراء محادثات بشأن الاندماج بينهما.

وارتفعت أسهم دويتشه بنك 3.4% وقفزت أسهم كومرتس بنك 5.4%، مما دفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبى 0.6%.

وأصدر البنكان بيانين قصيرين بعد اجتماعات منفصلة لمجلسى إدارتهما، مما يشير إلى تسارع فى وتيرة عملية الاندماج، على الرغم من أن البنكين حذرا من أن إبرام اتفاق ما زال أمرا غير مؤكد.

وتصدر البنكان قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبى الذي ارتفع 0.14% بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش، متجاوزا أعلى مستوى إغلاق فى 5 أشهر والذى بلغه يوم الجمعة بفضل آمال بشأن تراجع احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق وإحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتفوق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى على بقية مؤشرات منطقة اليورو مرتفعا 0.3% فى بداية الأسبوع الذى من المتوقع أن يشهد تصويت البرلمان البريطانى للمرة الثالثة على خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى.

وانخفضت أسهم بوينج المدرجة فى فرانكفورت 2% بعد أن أوردت صحيفة سياتل تايمز تقريرا بشأن تحليل للسلامة أجرته الشركة المصنعة للطائرات لنظام جديد للتحكم فى طائرات بوينج 737 ماكس، وهو الطراز الذى تحطمت طائرة منه فى إثيوبيا الأسبوع الماضى.


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