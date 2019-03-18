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أسعار العملات اليوم الاثنين 18-3-2019 والتراجع يسيطر على التعاملات

الإثنين، 18 مارس 2019 10:47 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 18-3-2019 والتراجع يسيطر على التعاملات عملات- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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سيطرت حالة من التراجع على أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-3-2019، حيث انخفضت أسعار العملات العربية فى مقدمتها الريال السعودى والدينار الكويتى، كما تراجعت أسعار العملات الأجنبية، خاصة سعر الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، والتى جاءت كالتالى:

 سعر الدولار اليوم فى مصر

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين، مقارنة بسعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأحد، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.34 جنيه للشراء، 17.44 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.32 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.33جنيه للشراء

17.43جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى
 

17.40 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.62 جنيه للشراء، 19.77 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى تراجعا أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 23.01 جنيه للشراء، و 23.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر إغلاق الأمس فى مختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.62 جنيه للشراء، و 4.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى تراجعا أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.04 جنيه للشراء 57.44 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 

 


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