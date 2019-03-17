وزير سودانى: البشير سيدعو الجمعية العمومية للحوار الوطنى للانعقاد خلال أسابيع

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قال وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات السوداني حسن إسماعيل: "إن الرئيس عمر البشير سيدعو الجمعية العمومية للحوار الوطني للانعقاد خلال الأسابيع المقبلة، من أجل تقييم مخرجات الحوار وفتح الباب من جديد أمام القوى الممانعة والرافضة".

وأشار إسماعيل، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إلى التواصل مع الحركات والتنظيمات الممانعة والرافضة في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، من أجل الوصول إلى تفاهمات تحقق الاستقرار والسلام والأمن في ربوع الوطن.

وأكد أن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه حكومة المهام يمكن التغلب عليها بالمعالجات الموضوعية المباشرة التي تُحدث نتائج إيجابية في معيشة المواطنين وسلامتهم واستقرارهم. موضحا أن هدف وزارته في المرحلة الحالية هو توجيه خطاب إعلامي موضوعي وواقعي للمواطن وكسب ثقته ونقل همومه وتطلعاته المشروعة.