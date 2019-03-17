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الأحد، 17 مارس 2019 10:58 م
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وزير النقل الإثيوبى: الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة بحالة جيدة

الأحد، 17 مارس 2019 10:07 م
وزير النقل الإثيوبى: الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة بحالة جيدة طائرة منكوبة-أرشيفية
أ ش أ
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أكد وزير النقل الإثيوبي داجماويت موجيس، أن الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية المنكوبة، التي تحطمت الأسبوع الماضي، "في حالة جيدة".

 

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد عن موجيس قوله للصحفيين إن البيانات تظهر حتى الآن أن هناك "تشابها واضحا" بين حادث تحطم الطائرة الإثيوبية الأخير والحادث الذي وقع في وقت سابق بإندونيسيا وتحطمت فيه طائرة من نفس الطراز.

 

وكان الحادثان دفعا الولايات المتحدة وعدة دول أخرى إلى حظر تحليق طائرات من طراز بوينج "737 ماكس 8"، وتواجه شركة "بوينج " لصناعة الطائرات، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، تحديًا لإثبات أن الطائرات آمنة للتحليق وسط شكوك بأن أجهزة الاستشعار والبرمجيات ساهمت في وقوع الحادثين في أقل من ستة أشهر.

 

تجدر الإشارة إلى أن طائرة للخطوط الجوية الأثيوبية تحطمت الأسوع الماضي، وهى في طريقها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية "نيروبي"، ما أسفر عن مقتل 149 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم.

 

وكان الاتصال انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرق أديس أبابا، وأعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

 


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طائرة منكوبة

الصندوق الاسود




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