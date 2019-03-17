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وزير التموين ومحافظ كفر الشيخ يزوران اليوم مصنع الدلتا للسكر

الأحد، 17 مارس 2019 12:00 ص
وزير التموين ومحافظ كفر الشيخ يزوران اليوم مصنع الدلتا للسكر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ، يرافقهما الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، كما سيتم افتتاح محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع، وأعمال التحديث لخطوط الإنتاج.

وقال المهندس سليمان حسن، مدير مصنع الدلتا للسكر بالحامول، إن الوزير سيتواجد بديوان عام المحافظة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، وسيتوجهان لافتتاح محطة الصرف الصناعى رقم 2 بطاقة إنتاجية 300 متر مكعب فى الساعة، بتكلفة 60 مليون جنيه، وطاقة محطات الصرف الصناعى للمصانع 700 متر مكعب ساعة، كما يتفقدان التوسعات بالمصنع، ومعمل الاستقبال بالخط الأول، وعنبر العمليات الصناعية بالخط الأول، والذى تم تأهيله، ورفع مستواه وزيارة عدد من المعدات التى أدت لرفع طاقة المصانع من 14 ألف طن لـ20 ألف بنجر يومى.

 


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