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وزير التموين: ننتج 2.2 مليون طن سكر والاستهلاك 3.3 مليون طن سنويا

الأحد، 17 مارس 2019 12:43 م
وزير التموين: ننتج 2.2 مليون طن سكر والاستهلاك 3.3 مليون طن سنويا الدكتور على المصيلحى وزير التموين خلال افتتاح أعمال تطوير مصنع بنجر السكر بكفر الشيخ
كتب مدحت وهبة ومحمد سليمان
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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتطوير مصانع السكر فى مصر، لافتا إلى أن معدل الاستهلاك يتراوح من 3.2 مليون إلى 3.3 مليون طن سكر سنويا، فى حين أن معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب يقترب من 2.2 مليون طن، وأن ما نشهده اليوم من تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر يعد باكورة التطوير وفقا لتوجيهات الرئيس حيث تم إعداد خطة بشأن التطوير واعتمادها قائلا " نحن من أكثر الدول استهلاكا للسكر" موجها الشكر لرئيس مجلس إدارة الشركة نظرا للتطورات الكبيرة التى شهدها المصنع قائلا:" نتمنى كل مصانع السكر بهذا الشكل" .
 
وأضاف الوزير خلال جولته بمحافظة كفر الشيخ، لافتتاح  أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر، أن هناك مصنع سكر جديد فى الشرقية وبدأ ينتج السكر المحلى، ومعدل إنتاج هذا المصنع  يبلغ فى البداية 200 ألف طن كما سيتم إنشاء مصنع آخر.
 
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة  تشغيل المصنع لزيادة معدلات الإنتاج يرافقة كل من الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
 
 
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