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ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأحد، 17 مارس 2019 01:25 م
ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات وسفينة بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات، و 5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

وأصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 697  شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39812 من البضائع العامة منها 106 سيارة نقل محملة بـ 5341 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 148130 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 42674 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 500 طن أرز و7550 طن فوسفات و3200 طن يوريا و 10300 طن ملح .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 466 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1307 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15409 طن حديد و 5911 طن ذرة و 300 طن أرز و 11000 طن قمح و 6400 طن صويا .

 

 


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