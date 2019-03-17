ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات وسفينة بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات، و 5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً أعلن فيه مغادرة 697 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39812 من البضائع العامة منها 106 سيارة نقل محملة بـ 5341 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 148130 بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 42674 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 500 طن أرز و7550 طن فوسفات و3200 طن يوريا و 10300 طن ملح .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 466 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1307 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15409 طن حديد و 5911 طن ذرة و 300 طن أرز و 11000 طن قمح و 6400 طن صويا .