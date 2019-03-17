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مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بالخصوص بسبب قائمة المنقولات الزوجية

الأحد، 17 مارس 2019 07:28 م
مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بالخصوص بسبب قائمة المنقولات الزوجية جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شهدت مدينة الخصوص جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ربة منزل على يد شقيق زوجها، والذى أصيب بإصابات بالغة على يد ابنها من زوج سابق الذى تدخل للدفاع عن والدته .

 

وجرى نقل الجثة والمصاب فى حالة خطيرة لمستشفى السلام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة والتحفظ على المصاب لسؤاله وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واحتجاز ابن المتوفاة لحين ورود التحريات.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص بورود بلاغ بنشوب مشاجرة عائلية بسبب الخلافات الزوجية أسفرت عن مصرع سيدة وإصابة شقيق زوجها .

 

انتقل العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وتبين مصرع "حنان .ح. م "ربة منزل،على يد "وليد. ث. ع "عامل، شقيق زوجها فى مشاجرة بينهما على المنقولات الزوجية الخاصة بالمجنى عليها حيث انها حصلت على الطلاق من زوجها وذهبت لمنزل الزوجية لاستلام المنقولات فنشبت مشادة بينها وبين شقيق زوجها تطورت لمشاجرة حيث طعنها بسكين مما أدوى بحياتها فى الحال .

 

وخلال ذلك تدخل ابن المجنى عليها من زوج آخر ويدعى " وليد. أ .ع" عاطل للدفاع عن والدته وطعن المتهم بسلاح أبيض كان فى حوزته فأصابه إصابات بالغة وجرى تحويله للمستشفى فى حالة خطر، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق

 


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