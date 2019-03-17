مصطفى الفقى يتحدث عن مشروع جامعة لتطوير العقل المصرى.. اليوم

كتب وائل ربيعى

تنظم جامعة القاهرة، ندوة للدكتور مصطفى الفقى، حول مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصرى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.





وتقام الندوة ظهر اليوم الأحد بقاعة أحمد لطفي السيد، وبحضور عدد أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مشروع تطوير العقل المصري، عام 2017 فى إطار حزمة من مشروعات التطوير، فضلاً عن مبادرات عديدة أطلقتها الجامعة مع بداية تولى الدكتور الخشت رئاسة الجامعة مثل "الإصلاح الدينى والتنمية الاقتصادية وتطوير العقل الدينى".



