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مصرع 31 شخصا وفقدان 70 آخرين جراء إعصار إيداى شرقى زيمبابوى

الأحد، 17 مارس 2019 01:23 م
مصرع 31 شخصا وفقدان 70 آخرين جراء إعصار إيداى شرقى زيمبابوى
هرارى(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الإعلام فى زيمبابوى مصرع 31 شخصا وفقدان 70 آخرين بعد تعرض منطقة (شيمانيمانى) شرقى البلاد لإعصار (إيداى).

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأحد، أن (إيداى) يعد أقوى إعصار شهدته منطقة جنوب إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن رياحا تبلغ سرعتها نحو 200 كيلومتر فى الساعة هبت على المنحدرات الجبلية لمنطقة (تشيمانيمانى) فى زيمبابوى لعدة ساعات.

من جهتهم، أكد ناخبون محليون أن الأمطار الغزيرة تسببت فى انهيارات طينية وتدمير الجسور واجتياح منازل.

وأفاد الراديو بأنه منذ الأربعاء الماضى، يجتاح إعصار (إيداى) جزءا من جنوب إفريقيا وبدأ بوسط موزمبيق ومدينة (بيرا)، حيث لقى أكثر من 20 شخصا مصرعهم وما زالت رابع أكبر مدينة فى موزمبيق بدون كهرباء واتصالات.

وكانت مروحيات تابعة لسلاح الجو فى زيمبابوى تعمل على إنقاذ المتضررين إلا أن الرياح القوية تبطئ رحلاتها.

 


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