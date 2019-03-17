محافظ الدقهلية يخصص 1.25 مليون جنيه لترميم 7 عمارات بالسنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا عصر اليوم مع لجنة الصناديق وحضره المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من مديرى الإدارات والمديريات.

استعرض محافظ الدقهلية الموقف المالى لمشروعات الاسكان والطرق وفى مقدمتها ضرورة ترميم العمارات السبعة بمنطقة الجبانة القديمة بالسنبلاوين، وذلك للحفاظ عليها واستمرار الانتفاع بها، ووافق على تخصيص مبلغ مليون و250 ألف جنيه لترميمها.

كما استعرض شاروبيم الانتهاء من رصف عدد من الشوارع بمراكز نبروه والمنصورة وطلخا وشربين بتكلفة مليون و389 ألف جنيه.