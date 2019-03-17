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محافظة الجيزة تستعد لاستقبال إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية بالأهرامات

الأحد، 17 مارس 2019 12:47 م
محافظة الجيزة تستعد لاستقبال إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية بالأهرامات جانب من جولة محافظ الجيزة التفقدية
كتب سيد الخلفاوى
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تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال إجراء قرعة كأس الأمم الإفريقية يوم 12 إبريل المقبل، بمنطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبو الهول، بحضور العديد من الوفود الإفريقية والدولية المشاركة بالحدث.
 
وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه جار الانتهاء من أعمال تجميل الطرق المؤدية للمنطقة الأثرية ودعمها بالزهور ولافتات الترحيب بالزوار والمشاركين فى ذلك الحدث الكبير.
 
وأشار إلى أن كل المناطق الأثرية بالمحافظة ستظهر بأزهى صورها خلال فعاليات كاس الأمم الأفريقية لاستقبال الوفود السياحية للدول المشاركة فى البطولة، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار فى رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية وتجميلها وصيانة الطرق والشوارع المؤدية لها.
 
كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة النظافة والتجميل والمساحات الخضراء بالطرق الرئيسية وعدم السماح بوجود اى مخلفات والأستمرار فى تجريد الطرق الرئيسية.
 
وأكد راشد فى تصريحات لها انه جارى تطوير شارع الأهرام بالكامل بدءاً من منطقة نصر الدين وحتى شارع مشعل ومروراً بميدان الرماية حيث يعد أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الأثرية، مشيراً إلى أنه جار تركيب انترلوك على جانبى الطريق بشارع الأهرام للتسهيل علبى المشاة وترميم الأرصفة ودهان البلدورات إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالكامل وصيانة ما يلزم منها.
 
جاء ذلك خلال جوله تفقد المحافظ خلالها الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من القطاعات بالمحافظة بأحياء الدقى والهرم رافقة اللواء محمد رأفت السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة حيث حرص راشد على متابعة أعمال التجميل الجارى تنفيذها بالشوارع الرئيسية.
 
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