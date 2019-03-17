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كامل الوزير لقيادات النقل: اللى يغلط هنعلمه الصح.. لكن اللى يمد إيده هنقطعها

الأحد، 17 مارس 2019 07:18 م
كامل الوزير لقيادات النقل: اللى يغلط هنعلمه الصح.. لكن اللى يمد إيده هنقطعها المهندس كامل الوزير وزير النقل وأعضاء لجنة النقل بالبرلمان
كتب محمد مجدى السيسى
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استمع المهندس كامل الوزير وزير النقل، لمشكلات الطرق بمحافظة الإسكندرية من أعضاء لجنة النقل بالبرلمان، وعددا من نواب المحافظة المشاركين فى الزيارة البرلمانية لعدد من الطرق والموانئ، وذلك فى اجتماع موسع بميناء الإسكندرية.

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وأشار الوزير فى حديثه إلى نواب اللجنة، إلى أن أعمال صيانة وتأهيل محطة قطار سيدى جابر، بدأ العمل بها منذ قرابة 10 سنوات ولم ينته حتى الآن ونفس الأمر فى محطة مصر، وهو ما سيتم الاهتمام به وسرعة إنجازه فى الفترة المقبلة.

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ووجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل حديثه لقيادات وزارة النقل خلال تعليقه على إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد اليوم: "اللى يغلط نعلمه الصح فين، مرة واتنين وتلاتة، لكن اللى يمد إيده هنقطعهاله"، مؤكدا أن الأخطاء واردة وجميعنا نعمل لتصحيح الأخطاء لكن دون ذلك غير مقبول.

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وتابع وزير النقل حديثه للنواب: "اصبروا علينا شهرين عشان نعرف كل المشكلات، وسنبدأ العمل وفقا على تشخيص صحيح من خلال تعظيم الإمكانيات المتاحة للوزارة، ولن نستسلم لضعف الموارد والإمكانيات المالية".

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