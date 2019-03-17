فيديو - محافظ الوادى الجديد يتفقد ثانوية موط العسكرية بالداخلة ويشيد بانضباطها

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، مدرسة موط الثانوية العسكرية بالداخلة، وتابع أحد العروض الرياضية واللياقة البدنية، بحضور كمال ابراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة، والدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سيد هلال مدير إدارة الداخلة التعليمية.

وتابع المحافظ، أحد العروض التدريبية العسكرية للطلاب، ووجه رسالة شكر للعميد محمد الزملى القائد العسكرى بالمدرسة، والطلاب المشاركين بالعروض الرياضية والبدنية، وكافأ المدرسة بحافز تشيجعى قيمته 11 ألف جنيه تقديرا لجهود إدارة المدرسة والطلاب خلال الفترة الماضية.

وأكد الزملوط، على ضرورة إستمرار قافلة التطوير والتحديث لكافة مستلزمات التعليم من أساليب رفع الكفاءة البدنية والرياضية لطلاب المدرسة، من خلال منظومة عمل تتطلب بذل المزيد من الجهد والتدريب، والتأهيل الشامل حرصا منه على الوصول لأعلى معدلات حسن سير العملية التعليمية بجميع مرافق واولويات المدرسة .