video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 مارس 2019 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. كيف ساهمت إدارة النظم والمعلومات فى تطوير وحدات تراخيص المرور؟

الأحد، 17 مارس 2019 06:59 م
فيديو.. كيف ساهمت إدارة النظم والمعلومات فى تطوير وحدات تراخيص المرور؟ جانب من التطوير
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

ساهمت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، فى إدخال أساليب حديثة بمنظومة المرور بعد القيام بتركيب الملصق الإلكترونى داخل الوحدات المرورية الذى يساهم فى سرعة الوصول إلى السيارات المسروقة والمطلوبة أمنيا لإدخال الطمأنينة فى نفوس المواطنين فى اطار خطة تسير عليها الإدارة تحت شعار مرور بلا أوراق وطرق بها انضباط.

كما قامت بإنشاء موقع مرور مصر الجديد الذى يختص بسرعة الاستعلام عن المخالفات، واستخراج بدل فاقد رخص التسيير والقيادة وخدمة إصدار كروت تشغيل شركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لخدمات إرشادية للسائقين.

 

وتشارك إدارة النظم والمعلومات فى ادخال انظمة النقل الذكى على الطرق السريعة بالتنسيق مع القوات المسلحة وووزارة الاتصالات والنقل وتسيير الإدارة فى خطة لتطوير كافة انظمة السير على الطرق والوحدات المرورية لمواكبة التطور التكنولوجى فى الدول المتقدمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الشرطة تزور دور رعاية للمُسنات بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد الأم

سقوط عاطلين طعنا جارهما بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فى الأميرية

اخبار الحوادث

ادارة النظم و المعلومات

اخبار مصر

النقل الذكى

ادارة المرور

الطرق السريعة

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

أسوأ قرارات فى مسيرة النجوم.. بوفون أحدث الضحايا

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة