فيديو.. كيف ساهمت إدارة النظم والمعلومات فى تطوير وحدات تراخيص المرور؟

ساهمت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، فى إدخال أساليب حديثة بمنظومة المرور بعد القيام بتركيب الملصق الإلكترونى داخل الوحدات المرورية الذى يساهم فى سرعة الوصول إلى السيارات المسروقة والمطلوبة أمنيا لإدخال الطمأنينة فى نفوس المواطنين فى اطار خطة تسير عليها الإدارة تحت شعار مرور بلا أوراق وطرق بها انضباط.

كما قامت بإنشاء موقع مرور مصر الجديد الذى يختص بسرعة الاستعلام عن المخالفات، واستخراج بدل فاقد رخص التسيير والقيادة وخدمة إصدار كروت تشغيل شركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لخدمات إرشادية للسائقين.

وتشارك إدارة النظم والمعلومات فى ادخال انظمة النقل الذكى على الطرق السريعة بالتنسيق مع القوات المسلحة وووزارة الاتصالات والنقل وتسيير الإدارة فى خطة لتطوير كافة انظمة السير على الطرق والوحدات المرورية لمواكبة التطور التكنولوجى فى الدول المتقدمة.