"طبيبك الخاص" تحتفل بنصف قرن من صدورها

كتب _ محمد السيد

احتفلت مجلة "طبيبك الخاص" كبرى المجلات الطبية فى مصر والعالم العربى بالذكرى التى تمثل اليوبيل الذهبى للمجلة التى قدمت للمصريين روشتة العلاج - بانتظام، فى كل شهر - وارتبطت بالبيت المصرى وارتبط بها على الدوام.

وشهد الاحتفال أولى خطوات الاحتفال كانت صدور عدد «طبيك الخاص» لشهر مارس الجارى فى أبهى صورة من حيث الكلمة والإخراج الصحفى، فحققت المجلة بهذا العدد طفرة صحفية حقيقية فى احتفالها بعيدها الذهبى الذى احتوى مقالات بأقلام أبناء المجلة وأبناء المؤسسة الأم - دار الهلال - صيغت جميعها فى حب «طبيبك الخاص» .

وكانت الخطوة الثانية فى الاحتفال صدور كتاب فى أكثر من 450 صفحة فى إطلالة بديعة شكلاً، جادة وعلمية موضوعاً .. يحمل الكتاب عنوان "صحة المصريين فى نصف قرن" ويضم دراسات طبية حررها كبار الأطباء من كتاب المجلة - على رأسهم الدكتور الجليل أحمد عكاشة والدكتور العالم رشاد برسوم - يرصدون من خلال تخصصاتهم صحة المصريين فى نصف قرن، - كنا فين وبقينا فين - واصلت خلالها المجلة رحلة الصدور، وجهود الدولة من «فيروس سى» إلى غيره من الأمراض، ويضم الكتاب - شديد التميز - أبحاثا ومقالات تستشرف الاتجاهات الحديثة فى علاج الأمراض المختلفة .

وراء العدد التذكارى من مجلة "طبيك الخاص" والكتاب العلمى الطبى الصادر عنها جهد فريق عمل من الزملاء الصحفيين، رئيس التحرير غادة عاشور ورئيس التحرير التنفيذى الزميل محمد عبدالحافظ ، قائد مجموعة العمل ، والذى وضع الخطة التحريرية للمجلة والكتاب والاحتفالية ككل منذ اللحظة الأولى، وعمل بصورة متواصلة لأجل خروج المجلة والكتاب على النحو الرائع الذى خرجا به.. وساهم معه فريق عمل كبير يضم محررى «طبيبك الخاص» ومجموعة الإخراج والتنفيذ الفنى والمتابعة والتصحيح.. وما كانت مطبوعات المجلة لتصدر في هذه الصورة الإخراجية شديد التميز لولا أنه كانت وراءها الفنان الكبير شيخ الإخراج الصحفى «محمد أبو طالب» الذى أشرف بنفسه على كل تفصيلة فى العمل وساهم - بكرم صحفى وإنسانى كبير - فى كافة مراحل العمل الصحفى حتى ظهرت المجلة والكتاب وغيرهما من المطبوعات إلى النور .

وخلال أيام تقيم مجلة "طبيبك الخاص" احتفالية كبيرة بأحد فنادق القاهرة فى ذكرى مرور 50 عاماً على صدور عددها الأول، تهدى فيه دروع التكريم لخمسين شخصية بين أطباء أسهموا بجهودهم فى تحريرها ويمثلون نخبة من أهم الأطباء فى مصر، وبين كتاب وأقلام مهمة شغلت مناصب صحفية بها أو أسهمت بأقلامها فى تحريرها، يحضر الاحتفالية أسماء منتقاه فى عالم الطب والصحافة والإعلام وممثلى الجهات الطبية الكبيرة فى مصر وحول العالم ، كما يشهد كلمات مهمة يلقيها الزملاء من أبناء «دار الهلال» و«طبيبك الخاص» عن رحلتها الموفقة فى خمسين عاماً.



مجلة طبيبك الخاص تحتفل بمرور 50 عاماً على صدور عددها الأول (2)