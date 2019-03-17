شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء، اليوم فى بيان لها، ضبط 10 قوارب صيد مخالفة ببحيرة البردويل ومصادرتها.

وبحسب بيان إدارة بحيرة البردويل، انه بناءا علي تعليمات اللواء امجد ابراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل، ومتابعة تنفيذ منع الصيد ببحيرة البردويل، وتكثيف الدوريات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومحاسبة المخالفين، تم بمجهودات دوريات الرواق وبمساعدة رجال حرس الحدود الدرك الليلي، ضبط عشر قوارب يستعدون لنزول البحيرة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتضمن البيان، تحذير لجميع المخالفين بتطبيق أقصى عقوبة فى حالة المخالفة بالصيد بالبحيرة خلال فترة المنع.