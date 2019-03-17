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ضبط مدير شركة بالإسكندرية بحوزته مليون عبوة وقرص لأدوية غير مسجلة

الأحد، 17 مارس 2019 12:24 م
ضبط مدير شركة بالإسكندرية بحوزته مليون عبوة وقرص لأدوية غير مسجلة حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط المدير المسئول عن إحدى الشركات بالإسكندرية، لحيازته أكثر من مليون عبوة وقرص لأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومهربة جمركياً.
 
يأتى ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة جرائم إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، فقد وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تفيد قيام "خالد.ح.ح" مالك إحدى الشركات غير المرخصة، كائنة بدائرة قسم شرطة العامرية ثانٍ بالإسكندرية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج "نزلات البرد  - التخسيس – المنشطات" ، غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر ، المهربة جمركياً، وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة.
 
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط "محمد.ع.ب"31 سنة المدير المسئول عن الشركة، كما تم ضبط "1020000" لأدوية خاصة بعلاج "نزلات البرد ، التخسيس ، منشطات" غير مسجلة بوزارة الصحة، ومهربة جمركياً، وذات أثر بالغ الضرر بالصحة العامة، وغير مصرح بتداولها بالأسواق.
 
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، بهدف طرحها للبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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