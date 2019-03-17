ضبط سائق بمستندات مزورة فى مرور القليوبية

القليوبية - نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالاشتراك مع ضباط المرور من ضبط سائق أثناء استخراجه رخصة قيادة مهنية بمؤهل دراسى مزور.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، يفيد بتمكن ضباط مباحث إدارة المرور، من ضبط "ا ا" 33 سنة سائق حال تقدمه لاستخراج رخصة قيادة مهنية ثالثة رقم 780 ثالثه قليوبية، بمؤهل دراسى إتمام مرحلة التعليم الأساسية مدرسة نبيل جودة الإبتدائية منسوب صدورة إلى إدارة بنها التعليمية يشتبه فى كونها "مزورة" .

وبالاستعلام من مديرية التربية والتعليم ببنها الجهة المنسوب صدور المؤهل منها، أفادت بأن البيانات الواردة بالمؤهل الدراسى غير صحيحة (مزورة)، وبمواجهة المتهم أقر بتحصله على المؤهل الدراسى مرحلة التعليم الأساسى مدرسة نبيل جودة الإبتدائية من أحد الأشخاص يدعى "ع ا ع" 45 سنة، نظير مبلغ مالى 1300 جنية، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته قرر بشرائه من شخص يدعى "س ص"، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.