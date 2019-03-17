ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص صغير الحجم" بسرقة أحد الأشخاص كرها عنه بالطريق الصحراوى بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وتم إخطار الأكمنة والأقوال الأمنية المنتشرة بذات الطريق، حيث تمكنت إحداها من مشاهدة السيارة المشار إليها "محل البلاغ"، فقامت القوة بملاحقتها حتى تم ضبطها بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط مستقليها، وهم كلٍ من قائد السيارة "أحمد.ع.ع" 33 سنة عاطل، "محمود.ع.ت" 19 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، "جلال.م.ج" 24 سنة عاطل، سبق إتهامه فى 8 قضايا "مخدرات – ضرب قتل خطأ"، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، "وليد.أ.م" 37 سنة عاطل وبحوزته طبنجة مُحدث صوت "بدون ذخيرة"، زوجة الرابع "سماح.ف.د" 40 سنة، وبصحبتها ثلاثة من أبنائها.

وأثناء ذلك، حضر المجنى عليه "أحمد.م.ع" 25 سنة، وقرر بأنه عقب استقلاله السيارة محل الضبط من ميدان الكيلو 21 تجاه الطريق الصحراوى، فوجئ بقيام المتهمين المضبوطين بسرقته كرها عنه تحت تهديد السلاح، وإحداث إصابته، وفروا هاربين بالسيارة، وبتفتيش السيارة عثر على متعلقات المجنى عليه عبارة عن حقيبة ملابسه بداخلها (ملابس ، هاتف محمول ، مبلغ 600 جنيها) وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.