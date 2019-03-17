صور.. وزير الزراعة يؤدى صلاة الغائب على شهداء الطائرة الإثيوبية

كتب عز النوبى

شارك الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد ، صلاة الغائب على أرواح شهداء وزارة الزراعة الثلاثة فى حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، عقب صلاة الظهر فى مسجد على بن أبى طالب بجوار مقر وزارة الزراعة بالدقى.

وحضر الصلاة العديد من قيادات الوزارة، وأقارب وزملاء الشهداء من مركزى البحوث الزراعية والصحراء .

يذكر أن 6 مصريين لقوا مصرعهم بينهم 3 باحثين بوزارة الزراعة، فى تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وهى فى طريقها إلى نيروبى.