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صور.. أليانز مصر تطلق مبادرة "أنا هتعلم" بالتعاون مع اليونيسيف

الأحد، 17 مارس 2019 01:46 م
صور.. أليانز مصر تطلق مبادرة "أنا هتعلم" بالتعاون مع اليونيسيف الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ــ على عبد الرحمن
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بدأت منذ قليل، فعاليات حفل توقيع وإطلاق مبادرة "أنا هتعلم"، التى تطلقها شركة أليانز للتأمين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف"، بحضور الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، وانطوان عيسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لشركة أليانز، وبرونو مايس، ممثل اليونيسيف في مصر، ومحمود مهران، المدير التنفيذي لأليانز مصر.
 
وخلال كلمته، أكد محمود مهران، المدير التنفيذي لأليانز مصر، أن الشركة تعمل فى خدمات التأمين منذ ما يقرب من 130 عاما، مشيرا إلى أن كل الأديان تحث على التعاون، لذلك كان سعيها خلال السنوات الماضية لمبادرات تعاونية فى مجالات متعددة.
 
وتابع مهران: "إننا اليوم نؤرخ لشراكة بين أليانز واليونيسيف لدعم الأطفال فى حقهم بالتعليم، ونحن نرى أن التعليم هو حق كل طفل، ونؤمن إيمانا عميقا أن مشاركة القطاع الخاص فى دعم هذه المبادرات واجب".
 
وأضاف المدير التنفيذي لأليانز مصر، أن هذه الشراكة تستمر لمدة 3 سنوات قادمة، قائلا:" كلنا ثقة بأن اليونيسيف ستقدم كل الدعم للاطفال الأكثر احتياجا".
 
واختتم المدير التنفيذي لأليانز مصر، بقوله:"كثير من هؤلاء الأطفال يبدعون حينما تتاح لهم الفرصة، وما مثال الدكتور طه حسين عميد الأدب العربى ببعيد عنا".

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