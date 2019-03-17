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صاحب محل عصير قصب أسوان: رئيس الوزراء طلب 7 أكواب وأصر على دفع الحساب.. صور

الأحد، 17 مارس 2019 09:56 م
صاحب محل عصير قصب أسوان: رئيس الوزراء طلب 7 أكواب وأصر على دفع الحساب.. صور صاحب محل عصير قصب أسوان
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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قال أحمد على صاحب محل عصير القصب "سلسبيل"، بمنطقة السوق السياحى القديم بمدينة أسوان، الذى تناول به رئيس الوزراء ووزيرى "الآثار" و"السياحة"، أكواب من العصير خلال جولتهم السياحية بالشارع السياحى، إنه فوجئ بوصول رئيس الحكومة وعددا من الوزراء، إلى المحل الذى يمتلكه طالبا منه أكواب من العصير، له ولمرافقيه، وكانوا يرتدون ملابس كاجوال خلال جولتهم بالشارع.

وأكد صاحب المحل، أن رئيس الوزراء أصر على سداد قيمة ما تم تناوله بالكامل، حيث تناول الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه نحو 7 أكواب.

يذكر أن رئيس الورزاء قام بجولة تفقدية للسوق السياحى القديم، للاطمئنان على الأحوال بالسوق، قبل الجولة السياحية التى من المقرر أن يقوم بها عدد من الشباب المشاركين فى منتدى الشباب العربى والأفريقى للشارع غدا.

 

صاحب محل عصير قصب أسوان (1)
 

 

صاحب محل عصير قصب أسوان (2)
 

 

صاحب محل عصير قصب أسوان (3)
 

 

صاحب محل عصير قصب أسوان (4)
 

 

صاحب محل عصير قصب أسوان (5)
 

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رئيس الوزراء ووزيرا السياحة والآثار يتناولون عصير القصب فى أسوان

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