شقيقان يقتلان فكهانى نتيجة مشادة كلامية فى المنوفية

تجرد شقيقان بقرية العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية من مشاعر الانسانية وذلك عندما قاموا بقتل فكهانى، إثر ضربه على رأسه بعصا نتيجة مشادة كلامية لخلافات عائلية سابقة وتم نقله لمستشفى الباجور وتوفى عقب وصوله، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المنوفية يفيد بتلقى مركز شرطة الباجور بلاغا من مستشفى الباجور النموذجى بوصول ف ع ا ن 50 عام فكهانى مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف من الأذن اليسرى ومقيم قرية بى العرب دائرة مركز الباجور ، ولم تنجح محاولات إسعافه وتوفى داخل المستشفى .

على الفور تحركت قوة من مباحث مركز الباجور برئاسة الرائد أحمد كشك لمستشفى الباجور وبسؤال زوجة القتيل اتهمت شقيقان بقتلة نتيجة مشادة كلامية على خلفية خلافات عائلية سابقة.

وتمكن الرائد “أحمد كشك ” رئيس مباحث الباجور و نائبيه النقيب محمد الشاعر والنقيب “أحمد العفيفى ” من إلقاء القبض على كلا من ” أ م ا” ٣٣ عام عامل بشركة مقولات ، “ع، م، ا” 29 عام مزارع ، شقيقان ومقيمان قرية بى العرب دائرة المركز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم ” 5399 ” جنح الباجور ،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.