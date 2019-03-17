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سفير العراق يستقبل مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة

الأحد، 17 مارس 2019 12:27 م
سفير العراق يستقبل مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة سفير العراق بالقاهرة يستقبل حبيب شيركو
كتب : أحمد جمعة
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استقبل السفير العراقى بالقاهرة الدكتور أحمد نايف الدليمي؛ صباح اليوم الأحد، شيركو حبيب مسئول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة.

 

وقال بيان صادر عن الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة، اليوم الأحد، إن حبيب شيركو قدم التهانى للسفير العراقى بمناسبة توليه مهام منصبه؛ متمنيا له السداد والتوفيق؛ وأكد على دعمه الكامل له خلال فترة وجوده بالقاهرة؛ فى خدمة الجالية العراقية وتوطيد العلاقات مع الشعب المصرى الشقيق وقيادته السياسية.

 

ورحب السفير الدليمي؛ بممثل الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة شيركو حبيب؛ وأكد على أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين العربى والكردى بالعراق؛ مثمنا استقبال الإقليم للنازحين من المحافظات العراقية الأخرى خلال هجوم داعش على المدن.

 

وأكد الطرفان على أهمية وحدة الصف ونبذ الخلافات بين المكونات العراقية كافة وحلها طبقا للدستور؛ داعمين فى الوقت ذاته جهود حكومة الدكتور عادل عبد المهدى فى حلحلة الخلافات ولم الشمل العراقى.


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