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رقم لوحة سيارة مستأجرة أوقع أفراد عصابة السطو على فيلا خليجيين بالشيخ زايد

الأحد، 17 مارس 2019 01:00 ص
رقم لوحة سيارة مستأجرة أوقع أفراد عصابة السطو على فيلا خليجيين بالشيخ زايد ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشف مصدر أمنى كيفية الإيقاع بالمتهمين بالسطو على فيلا خليجيين بالشيخ زايد، وسرقة مبلغ مالى وهواتف محمولة، حيث رصدت كاميرات المراقبة رقم اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة التى استخدمها الجناة فى الهرب، ومن خلال فحص الملف الخاص بها بالإدارة العامة للمرور تبين أنها مستأجرة.

وأضاف المصدر أنه تم التوصل لقائد السيارة المتورط فى الواقعة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث وأرشد عن هوية باقى المتهمين، حيث تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن القبض عليهم، وبحوزتهم المسروقات.

وتوصلت التحريات إلى أن الفيلا يقيم بها 4 شباب يحملون جنسية دولة عربية تعرف أحدهم على فتاة ليل واتفق معها على إقامة علاقة جنسية، حيث حضرت بصحبة صديقتها، إلا أنها اتفقت مع 4 عاطلين على اقتحام الفيلا لسرقة المجنى عليهم، واستولى المتهمون على مبلغ مالى وهواتف محمولة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض فيلا يقيم بها عدد من الأشخاص بالشيخ زايد لسطو من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وسرقتهم بالإكراه.

وعلى الفور، انتقل الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص يحملون جنسية دولة عربية يقيمون بالفيلا محل الواقعة، اتفق أحدهم مع فتاة وصديقتها على إقامة علاقة جنسية مقابل مبلغ مالى، إلا أن الفتاة قررت سرقة الفيلا، فاتفقت مع 4 عاطلين تربطها بهم علاقة صداقة على ارتكاب السرقة.

وفور وصول الفتاتين للفيلا اقتحم المتهمون الـ4 الفيلا، بالأسلحة البيضاء، وهددوا المقيمين بها، ثم استولوا على مبلغ مالى وهواتف محمولة وفروا هاربين.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد طه فودة مفتش المباحث الجنائية هوية المتهمين بارتكاب الواقعة، حيث تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن القبض عليهم، وضبط بحوزتهم المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمهاجمة فيلا المجنى عليهم وسرقتها بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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