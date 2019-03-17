رئيسة وزراء نيوزلندا تقدم الدعم "المعنوى " لأسر ضحايا الحادث الإرهابى

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وضعت رئيس وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن ، باقات من الزهور أمام مسجد مدينة "كرايست تشيرش" - الذي تعرض لهجوم مسلح ، مما أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 آخرين.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية ، أن أرديرن قدمت الدعم "المعنوي " لذوي الضحايا الذين تواجدوا خارج المسجد ، بينما غنى المحتشدون الأناشيد لتكريم أرواح الضحايا.

وكانت أرديرن قد صرحت في وقت سابق بأنه سيتم تسليم جثث الضحايا إلى ذويهم بحلول يوم، الأربعاء، المقبل.

يذكر أن السلطات النيوزيلاندية قد وجهت أمس، السبت، تهمة القتل إلى الاسترالي برينتون هاريسون تارانت "28 عاما" في تنفيذ الهجوم - حيث يعرف بتعصبه .