دواوين الوزارات..التعليم: معلم الإنجليزى يكلفنا 100 ألف لتأهيله ولن يحدث مستقبلا

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
صور.. وزيرة الصحة: مستشفى أسوان التخصصى جاهز لاستقبال أى حالات مرضية
الصحة: فحص 9.5 مليون مواطن حتى الآن فى المرحلة الثالثة لـ"100مليون صحة"
وزارة التربية والتعليم:
التعليم: معلم الإنجليزى يكلفنا 100ألف جنيه لتأهيله ولن نعين غير المؤهلين مستقبلا
"التعليم" تكشف أهم التواريخ فى تعاقدات مسابقة المعلمين المؤقتة
التعليم: 6 معايير تحدد الأفضلية فى اختيار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة
وزارة التضامن:
وزيرة التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية الاثنين
التضامن: تعاملنا مع 8389 مشردًا وطفلاً بلا مأوى
وزارة التموين:
وزير التموين يفتتح غدًا أعمال تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر فى كفر الشيخ
وزارة النقل:
وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق ويطالب بالإنجاز
وزارة الزراعة:
"الزراعة": تجهيز جميع معدات تحسين الأراضى استعدادًا للموسم الصيفى
وزير الزراعة: تحصين 3.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية
وزارة التعليم العالى:
الأعلى للجامعات: 9 أساتذة يتنافسون على رئاسة جامعة عين شمس
وزارة القوى العاملة:
صور.. وزير القوى العاملة يسلم 1219 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالفيوم
صور.. وزير القوى العاملة: أطالب الشباب بخوض تجربة العمل فى القطاع الخاص
وزارة الهجرة:
الهجرة: نتابع مع أسر شهداء حادث نيوزيلندا لتذليل أية عقبات حتى عودة الجثامين
وزارة الإسكان:
وزير الإسكان يختتم جولة استمرت 7 ساعات بمدينة العلمين بتفقد الكورنيش
الإسكان تطلق التيار الكهربائى بأحد الموزعات لتغذية مناطق بـ"العلمين الجديدة"
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