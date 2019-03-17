دواوين الوزارات..التعليم: معلم الإنجليزى يكلفنا 100 ألف لتأهيله ولن يحدث مستقبلا

إعداد - سيد الخلفاوى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.





وزارة الصحة:

صور.. وزيرة الصحة: مستشفى أسوان التخصصى جاهز لاستقبال أى حالات مرضية ‎

الصحة: فحص 9.5 مليون مواطن حتى الآن فى المرحلة الثالثة لـ"100مليون صحة" ‎





وزارة التربية والتعليم:

وزارة التضامن:





وزارة التموين:

وزارة النقل:

وزارة الزراعة:

وزارة التعليم العالى:





وزارة القوى العاملة:

وزارة الهجرة:

وزارة الإسكان: