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حالة الطقس اليوم الأحد فى مصر والدول العربية

الأحد، 17 مارس 2019 12:47 ص
حالة الطقس اليوم الأحد فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد  طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.


 حالة الطقس اليوم فى مصر



 كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من يتراوح مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية.
 ويبقى الطقس بارداً وغائماً مع هُطول الامطار متوسطة الشدة على فترات في شمال ووسط المملكة وبعض المرتفعات الجنوبية.
وتتراجع الفعالية الجوية بشكل واضح بعد ساعات الظهيرة والعصر، وتستقر الأجواء نسبياً.
ويتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض في المناطق الجبلية مع ساعات الصباح.
 وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.
 وفي خليج العقبة:  - الرياح : شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.
 - حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).
 - درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية

ليلاً



يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى صاف بشكل عام.
ويتوقع تشكل الصقيع في أجزاء من البادية والسهول الشرقية مع ساعات الليل المتأخرة.
الرياح تكون شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.



الطقس فى فلسطين



يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خلال ساعات ما قبل الظهر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


 


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