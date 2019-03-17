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جو بايدن يلمح بقوة لترشحه لسباق الرئاسة الأمريكية 2020

الأحد، 17 مارس 2019 08:31 ص
جو بايدن يلمح بقوة لترشحه لسباق الرئاسة الأمريكية 2020 جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد
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ألمح جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق، إلى احتمال ترشحه لسباق الرئاسة الأمريكية القادم فى 2020، لينضم بذلك إلى قائمة طويلة من المتنافسين الذين يسعون إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطى.

 وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه من المتوقع أن يعلن بايدن ما إذا كان سيسعى لخوض سباق البيت الأبيض. وليلة أمس، السبت، بدا للحظة وكأنه يركز على خططه، حيث قال بايدن الذى يبلغ من العمر 76 عاما أمام عشاء لجمع التبرعات للديمقراطيين فى ديلاور "لدى السجل الأكثر تقدمية لأى شخص يترشح.. أى شخص سيترشح"، وهتف الحاضرون فى الوقت الذى ضحك فيه بايدن.

كان بايدن قد تراجع مرارا عن تحديد موعد محتمل لإعلان موقفه من الترشح، واستعان بفريق العمل الذى من المتوقع أن يقود الحملة الوطنية، وجعل العديد من حلفائه السياسيين مقتنعين بأنه سيترشح، إلا أنه لم يجعل هذه الخطط رسمية بعد.

خلال الحدث الذى شهد احتفال أيضا باكتساح الديمقراطيين لمجلس النواب فى الانتخابات النصفية، أشار السيناتور توماس كارير إلى نائب أوباما بـ "الرئيس بايدن"، بينما قال السيناتور كريستوفر كونر للحشد إنه يصلى من أجل وصول رئيس يوحدهم ويداوى جراحهم، مشيرا إلى بايدن.

 من جانبه، قال حاكم ديلاور جون كارنى: " جو لا يبدو فقط أنه يعود، بل يبدو أنه مستعد لمعركة".

كان خطاب بايدن هو ثانى ظهور سياسى له خلال أسبوع بعد خطاب ألقاه أمام الاتحاد الدولى لمكافحة الحرائق، والذى بدا أشبه بمسيرة سياسية شهدت غناء "ترشح جو بايدن".

 

 


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