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جامعة القاهرة تستقبل لجنة من تجنيد الجيزة لإنهاء موقف الطلاب ذوى الاحتياجات

الأحد، 17 مارس 2019 05:00 ص
جامعة القاهرة تستقبل لجنة من تجنيد الجيزة لإنهاء موقف الطلاب ذوى الاحتياجات جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
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تستقبل جامعة القاهرة لجنة من إدارة التجنيد التابعة للقوات المسلحة متمثلة فى إدارة تجنيد وتعبئة الجيزة؛ لتقديم خدمة إنهاء الموقف التجنيدى لطلبة جامعة القاهرة من ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى غدًا الاثنين بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة بالجيزة.

وتمثلت الأوراق المطلوبة لإنجاز هذه المهمة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى بطاقة رقم قومى سارية وشهادة ميلاد بها الرقم الثلاثى وفيش جنائى حديث الاستخراج وبطاقة 6 جند التى تم تسليمها إلى شئون الطلبة.
 


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