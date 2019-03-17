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تحصين 271 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالغربية

الأحد، 17 مارس 2019 07:20 م
تحصين 271 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالغربية تحصين الماشيه -اؤشيفيه
الغربية – عادل ضرة
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية عن تحصين 271768 رأس ماشية منذ بداية الحملة القومية الأولى لتحصين المواشى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من 2/2/2019 وحتى نهايتها فى 15/3/2019 بنسبة تغطية 88%.

حصنت الفرق البيطرية المنتشرة فى جميع أنحاء المحافظة 146 ألفا و620 من الأبقار و115 ألفا و520 من الجاموس و8986 من الأغنام و642 من الماعز.

ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة الطب البيطرى باستمرار أعمال هذه الحملة لحين الانتهاء من تحصين كافة المواشى والوصول إلى المستهدف بنسبة 100% وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

كما أعلن محافظ الغربية عن تنفيذ 10 قوافل علاجية بيطرية بالتعاون بين مديرية الطب البيطرى وجامعة طنطا استهدفت تقديم خدمات طبية بيطرية بالمجان بجميع أنحاء المحافظة وخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً والتى تفتقر إلى وجود وحدات بيطرية بها، حيث تم تقديم الخدمات الطبية البيطرية المتكاملة لـ1165 رأس ماشية و10926 من الطيور، حيث جاءت هذه القوافل العلاجية للحفاظ على صحة الحيوانات تجنباً لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين.

 


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