انتشال جثة طفلة سقطت فى ماسورة صرف صحى بقرية الحلفاية بقنا

قنا - وائل محمد

لقيت طفلة مصرعها بعد مكوثها عدة ساعات إثر سقوطها فى مأسورة مصرف صحى قطرها 10 بوصة وعمق حوالى 36 مترا تحت الأرض، وتمتد تلك المأسورة بأخرى قطرها حوالى 8متر تمتد لـ100 متر تحت الأرض بقرية بركة بمدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا.



كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا مفاده، وفاة الطفلة سارة إيهاب، البالغة من العمر سنتين ونصف، والتى لقيت مصرعها إثر سقوطها فى ماسورة صرف صحى، أثناء لهوها أمام منزلها، وتم انتشال جثة الطفلة ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى المركزى.



وجار تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.





